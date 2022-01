Сьогодні, 7 січня, о 14:30 відбудеться показ нових серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в нових серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Алла з Олегом шалено кохали один одного і вже готувалися до весілля. Аж раптом Олег почав час від часу зненацька задихатися. Лікарі не могли нічим зарадити. По допомогу Алла звернулася до Сліпої та дізналася, що коханий має померти в день весілля. І все через подаровані йому золоті запонки. Щоб урятувати коханого, його нареченій довелося зовсім розірвати з ним стосунки і скасувати таке жадане весілля.

Людмила живе за рахунок Георгія ― вона працює на нього, а на «дозвіллі» є його коханкою, яка живе в квартирі, ним же купленій. Так усе триває доти, доки в її житті не з’являється її перше кохання ― Віталій. Сліпа каже, що Людмилі не можна бути з Віталієм ― нічого доброго на неї з ним не чекає. Та чи послухає її Людмила?

Останнім часом в Ольги почалися галюцинації ― її переслідував похоронний марш. Вона була дуже цим налякана, адже її чоловікові мали днями робити операцію на серці. Лікарі не знали, виживе він чи ні. Із цим запитанням жінка й поїхала до Сліпої. Сліпа шокує Ольгу попередженням: за її плечима дихає сама смерть. І вони всі по черзі підуть у могилу, якщо жінка не відшукає найближчим часом щось велике та чорне, що всюди її супроводжує.

Студент Олександр приїжджає після сесії додому на канікули. Хлопець випадково чує дивну розмову батьків і підозрює, що їхній шлюб під загрозою. Він іде до Сліпої по допомогу. Не дослухавшись поради провидиці, хлопець починає стежити за можливою коханкою батька, але сам втрачає від неї голову. Олександру доведеться вибирати між любов’ю до матері та Марини, ставши жертвою материних хитрощів.

Лідія була одружена з Михайлом уже три роки і дуже кохала свого чоловіка. Проте кілька тижнів тому вона випадково зустріла свого шкільного друга Бориса і раптом відчула шалену пристрасть до нього. Лідія не розуміла, що з нею відбувається. Борис справді колись подобався їй, але це було ще у школі. Жінка дуже боялася зрадити свого чоловіка, щоночі її мучили жахіття. Яким же було здивування Людмили, коли Сліпа побачила на ній дуже сильний приворот. Проте зробив його не Борис. Хто ж? І навіщо ця людина вирішила приворожити Людмилу до колишнього однокласника?

Батько Тетяни вирішив за неї, що вона має одружитися з сином власника будівельної фірми ― Ярославом. Але вона вже має нареченого ― Станіслава, а з Ярославом її пов’язує лише дружба. Дівчина звертається по пораду до Сліпої, проте пророцтво, що зі Станіславом щастя вона не зазнає, її не лякає. Щоб довести батькові свою самостійність і знайти своє кохання, Тетяні доведеться наробити купу помилок і пройти через серйозні випробування.

Борис із Дар’єю жили щасливим подружнім життям. У мирі та злагоді виховували двох дітей. Згодом між ними почалися конфлікти і сварки з вини дружини. Щоб урятувати сім’ю, по пораду чоловік вирушив до Сліпої. Проте мертві почуття вже неможливо воскресити. Чи вдасться герою разом із коханою не втратити їхніх дітей?

Оксана дізнається, що її сина відрахували з першого курсу університету. Вона не готова миритися з цією новиною та вирішує сама влаштувати долю сина. Та коли зустрічається з новим деканом його факультету, то впізнає в ньому своє перше кохання. Щоб домогтися свого та поновити сина на навчанні, жінка бреше колишньому коханому, що Ростислав ― його дитина… Сліпа попереджає: через цю брехню Оксана може назавжди втратити сина.

Інна на відпочинку знайомиться з чоловіком, який починає за нею активно впадати. Але жінка не хоче зраджувати свого чоловіка. Після приїзду додому чоловік повідомляє, що в них поживе його давній знайомий: у нього справи в місті, а в готелі жити не любить. На подив Інни, давнім приятелем чоловіка виявляється цей «курортний» кавалер. Поселившись поряд, Остап відновлює свої наміри спокусити жінку. І в Інни все менше сил чинити опір спокусі…

Марину переслідують видіння, в яких вона женеться за своїми рідними і не може наздогнати. Жінка підозрює ― це поганий знак, тому звертається до Сліпої. Що скаже провидиця?

