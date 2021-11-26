«Слепая»: анонс новых серий от 26.11.2021

Сегодня, 26 ноября, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Пересечение судеб героев ― не случайность. Об этом говорит провидица баба Люба. Какие привычки способны подарить благосклонность судьбы? Как избежать несчастливых знакомств? И чего точно нельзя делать, чтобы не спугнуть счастье из своей жизни?

Каждая примета несет в себе определенный смысл. Поэтому пренебрегать ими точно нельзя. Провидица баба Люба примет у себя новых героев, которых пугают странные стечения обстоятельств. Неужели потусторонние силы стараются всячески вмешаться в материальный мир и дать знак?

Как научиться читать послания судьбы? Есть ли закон Вселенной, который можно-таки нарушить? Баба Люба расскажет, от каких деяний стоит отказаться, чтобы не накликать беду в родной дом. Как обезопасить близких от чар и заговоров? И каких благ никогда не стоит принимать от чужих людей? Намерения незнакомцев всегда неизвестны…

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