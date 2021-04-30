Сьогодні, 30 квітня, о 16:30 відбудеться показ нових 60–63 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 60–63 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Ельвіру лякають містичні знаки смерті, які її переслідують. Баба Люба попереджає, що жінці справді загрожує смерть, бо вона бреше про свій вік. Тільки від самої Ельвіри залежить, чи зможе вона зберегти собі роки життя. Та для цього їй доведеться зробити важкий вибір між любов’ю і правдою.

Олег Корнієнко збирається змінити місце роботи, але ніяк не може на це наважитися. По пораду він йде до провидиці баби Люби. Сліпа впевнена, що Олег марнує час не на свою справу. Саме тому в нього зупинився годинник. На новому місці Олега чекають великі проблеми, які вплинуть на все його життя. Єдиний спосіб їх уникнути – повернутися до свого справжнього покликання і стати реставратором. Чи прислухається Олег до порад Сліпої?

Video: «Сліпа»: анонс 60–63 серій від 30.04.2021 Сьогодні, 30 квітня, о 16:30 відбудеться показ нових 60–63 серій серіалу «Сліпа»

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