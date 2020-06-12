«Сліпа» 54 серія: Чому нікому не можна віддавати пуповину

Нова історія серіалу «Сліпа» схвилювала кожного глядача. Діти — найрідніше, що є в нашому житті. Та чому інколи трапляється так, що вони раптово відвертаються? Відповідь знає провидиця баба Люба.

Лідія була в розпачі. Несподівано без видимих причин пішла з дому її п’ятнадцятирічна донька Юля. Дівчинка не виходила на зв’язок, не відповідала на дзвінки. Занепокоєна Лідія звернулася до поліції, однак справа не рухалась. Материнське серце підказувало жінці, що донька в біді. Тому вона й вирішила звернутись по допомогу до бабусі.

«Юля жива. І вона поруч із батьком. Шукати треба там», — сказала провидиця.

Почувши від бабусі, що Юля жива, Лідія трохи заспокоїлась.

Наступного дня чоловік повідомив Лідії телефоном, що Юля поїхала додому. Жінка вирішила зробити все можливе, щоб донька залишилася з нею. Проте дівчина навідріз відмовилася залишатися: «Я по речі…І не приходь по мене ― мені у батька та Ілони дуже добре! Я взагалі не розумію, чому я раніше не спілкувалася з ними? Прощавай».

Більше на тему: «Сліпа» 53 серія: Тісний зв’язок, або Чому не можна розлучати близнюків

З самого рання Лідія вже була у провидиці. Про всяк випадок захопила з собою улюблену Юлину іграшку. Жінка благала бабусю дати їй якусь пораду.

«У тебе з донькою розірвався родинний зв’язок. Через те вона пішла. Бачу біло-блакитну коробочку. Ти повинна її відшукати», — наказала провидиця.

Шкатулка з пуповиною опинилася в Ілони. Лідія віднайшла те, що шукала. Виявилося, що нова дружина Юлиного батька вирішила зробити приворот на дитину, аби та жила з ними.

Бабуся каже: нікому не віддавайте пуповину своєї дитини. Разом із пуповиною можна відібрати в неї любов до своїх батьків та родини.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ