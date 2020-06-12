«Слепая» 54 серия: Почему никому нельзя отдавать пуповину

Новая история сериала «Слепая» взволновала каждого зрителя. Дети — самое родное, что есть в нашей жизни. И почему иногда случается так, что они внезапно отворачиваются? Ответ знает провидица баба Люба.

Лидия была в отчаянии. Неожиданно без видимых причин ушла из дома ее пятнадцатилетняя дочь Юля. Девочка не выходила на связь, не отвечала на звонки. Обеспокоенная Лидия обратилась в полицию, однако дело не двигалось. Материнское сердце подсказывало женщине, что дочь в беде. Поэтому она и решила обратиться за помощью к бабушке.

«Юля жива. И она рядом с отцом. Искать надо там », — сказала ясновидящая.

Услышав от бабушки, что Юля жива, Лидия немного успокоилась. На следующий день мужчина сообщил ей по телефону, что Юля поехала домой. Лидия решила сделать все возможное, чтобы девочка осталась с ней. Однако дочь наотрез отказалась оставаться: «Я за вещами… И не приходи за мной — мне у отца и Илоны очень хорошо! Я вообще не понимаю, почему я раньше не общалась с ними? Прощай».

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С самого утра Лидия уже была у провидицы. На всякий случай она захватила с собой любимую игрушку Юли. Женщина умоляла бабушку дать ей какой-то совет.

«У тебя с дочерью разорвалась родственная связь. Поэтому она ушла. Вижу бело-голубую коробочку. Ты должна ее найти», — приказала провидица.

Шкатулка с пуповиной оказалась у Илоны. Лидия нашла то, что искала. Выяснилось, что новая жена Юлиного отца решила сделать приворот на ребенка, чтобы она жила с ними.

Бабушка говорит: никому не отдавайте пуповину своего ребенка. Вместе с пуповиной можно отобрать у него любовь к своим родителям и семье.

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