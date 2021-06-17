Сьогодні, 17 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 120 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть сплановане вбивство двох осіб. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

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У 120 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Свідком якого злочину став бізнесмен Геннадій Малюско ?

Чому чоловік побоюється за своє життя?

Чи був вибух автомобіля помстою бізнесменові за його свідчення, а чи цей вибух спланував сам Геннадій?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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