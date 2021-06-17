Сегодня, 17 июня, в 16:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 120 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать спланированное убийство двух человек. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

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В 120 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Свидетелем какого преступления стал бизнесмен Геннадий Малюско ?

Почему мужчина опасается за свою жизнь?

Был ли взрыв машины местью бизнесмену за его показания, или этот взрыв спланировал сам Геннадий?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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