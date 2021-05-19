Сьогодні, 19 травня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 103 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство молодого хлопця Родіона Гурменка, якого зарізали в парку. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. Молодого хлопця Родіона Гурменка зарізали в парку і викинули тіло в одному з дворів міста. Слідчі ОСА з’ясовують, що загиблий знімав жорстокі пранки і тим самим нажив собі багато ворогів. Однак під час розслідування з’ясовується, що хлопця могли вбити випадково його ж друзі…

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У 103 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чи причетна до вбивства Родіона Гурменка його сестра, якій була вигідна смерть брата?

Чи пов’язаний зі злочином випадковий хлопець, який став жертвою жорстокого розіграшу?

Невже Родіон загинув через безглузду випадковість?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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