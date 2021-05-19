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«Слід»: чим зацікавить 103 серія детективного серіалу

19.05.2021

Сьогодні, 19 травня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 103 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство молодого хлопця Родіона Гурменка, якого зарізали в парку. Усі деталі читайте в матеріалі.

слід

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. Молодого хлопця Родіона Гурменка зарізали в парку і викинули тіло в одному з дворів міста. Слідчі ОСА з’ясовують, що загиблий знімав жорстокі пранки і тим самим нажив собі багато ворогів. Однак під час розслідування з’ясовується, що хлопця могли вбити випадково його ж друзі…

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У 103 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чи причетна до вбивства Родіона Гурменка його сестра, якій була вигідна смерть брата?
  • Чи пов’язаний зі злочином випадковий хлопець, який став жертвою жорстокого розіграшу?
  • Невже Родіон загинув через безглузду випадковість?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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