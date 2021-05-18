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Как снимали сериал «Слід»: фотоподборка

18.05.2021

Хотите узнать, как проходят съемки детективного сериала «Слід», в котором  сотрудники Особого Следственного Агентства расследуют самые резонансные преступления. Предлагаем окунуться в незабываемую атмосферу сыщиков и взглянуть на фотоподборку с бэкстейджа. Поверьте, будет очень интересно!

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