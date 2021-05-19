«Слід»: чем заинтересует 103 серия детективного сериала
Сегодня, 19 мая, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 103 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство молодого парня Родиона Гурменко, которого зарезали в парке. Все детали читайте в материале.
«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Молодого парня Родиона Гурменко зарезали в парке и выбросили тело в одном из дворов города. Следователи ОСА выясняют, что погибший снимал жестокие пранки и тем самым нажил себе много врагов. Однако во время расследования выясняется, что парня могли убить случайно его же друзья…
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В 103 серии сериала «Слід» вы узнаете:
- Причастна ли к убийству Родиона Гурменко его сестра, которой была выгодна смерть брата?
- Имеет ли отношение к преступлению случайный парень, который стал жертвой жестокого розыгрыша?
- Неужели Родион погиб по глупой случайности?
- Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?
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