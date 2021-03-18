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«Слід»: чим зацікавить 80 серія детективного серіалу

18.03.2021

Сьогодні, 18 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 80 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть зникнення майора Гайворона. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 80 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Невже майора Гайворона викрали?
  • Навіщо перед зникненням майор Гайворон намагався зв’язатися з наркоманкою Мілою — сестрою його покійного армійського товариша Грача?
  • Із якою метою майор раніше перетинався з іще одним імовірним наркоманом — Арсенієм Петляєвим?
  • Чи зможуть слідчі ОСА розшукати свого колегу?

Video: «Слід»: чим зацікавить 80 серія детективного серіалу

Серіал Слід 80 серія на сайті СТБ вже 18.03.2021. Про що сюжет вісімдесятої серії фільму Слід читайте в анонсі

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