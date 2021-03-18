Сегодня, 18 марта, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 80 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать исчезновение майора Гайворона. Все детали читайте в материале.

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В 80 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Неужели майора Гайворона похитили?

Зачем перед исчезновением майор Гайворон пытался связаться с наркоманкой Милой — сестрой его покойного армейского товарища Грача?

С какой целью майор ранее пересекался с еще одним вероятным наркоманом — Арсением Петляевым?

Смогут ли следователи ОСА разыскать своего коллегу?

Video: «Слід»: чем заинтересует 80 серия детективного сериала Сериал Слід 80 серия на сайте СТБ уже 18.03.2021. О чем сюжет восьмидесятой серии фильма Слід читайте в анонсе

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