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«Слід»: чем заинтересует 80 серия детективного сериала

18.03.2021

Сегодня, 18 марта, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 80 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать исчезновение майора Гайворона. Все детали читайте в материале. 

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В 80 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Неужели майора Гайворона похитили?
  • Зачем перед исчезновением майор Гайворон пытался связаться с наркоманкой Милой — сестрой его покойного армейского товарища Грача?
  • С какой целью майор ранее пересекался с еще одним вероятным наркоманом — Арсением Петляевым?
  • Смогут ли следователи ОСА разыскать своего коллегу?

Video: «Слід»: чем заинтересует 80 серия детективного сериала

Сериал Слід 80 серия на сайте СТБ уже 18.03.2021. О чем сюжет восьмидесятой серии фильма Слід читайте в анонсе

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