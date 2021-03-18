8 березня в ефір телеканала СТБ вийшли нові серії детективного серіалу «Слід», у якому співробітники Особливої Слідчої Агенції почали розслідувати резонансні злочини! А чи хотілося б вам дізнатися, як відбуваються зйомки серіалу? Пропонуємо зазирнути у святая святих — на знімальний майданчик проєкту — і довідатись, які казуси сталися з акторами під час зйомок детективного серіалу «Слід». Усі деталі читайте в нашому матеріалі.

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Казуси і цікаві факти про серіал «Слід»

Пам’ятаєте перший епізод серіалу, де головна героїня — Ольга Косач — розмовляє за вечерею зі своїм батьком? Так ось, роль батька голови ОСА зіграв рідний батько Тетяни Кравченко, народний артист Української РСР Олександр Кравченко. Як зізнається сама Тетяна, він дуже хвилювався, тому що боявся щось зробити не так і тим самим нашкодити своїй дочці. Однак завдяки продюсеру, режисерові і прекрасній грі актора сцена вийшла дуже теплою і душевною.

Під час зйомок однієї зі сцен у морзі з Тетяною Кравченко (Ольга Косач) і Оленою Вознесенською (Марія Небесна) стався дуже кумедний випадок — на репетиції заснув «труп».

«Ми репетирували сцену в морзі. Уявіть ситуацію: на столі лежить труп. Чоловіка задушили, на його шиї характерні сліди. Ми з Оленою в кадрі обговорюємо причину смерті, висуваємо гіпотези. Олена нахиляється до трупа, щоб показати мені сліди задушення, вона доторкнулася до шиї пальцем ― і в цей момент чоловік… як сіпнеться. Просто актор так довго лежав нерухомо, що заснув, а наші дотики його розбудили», — згадує Тетяна Кравченко.

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Однак на цьому смішні історії з трупами не закінчилися.

«Уявіть ситуацію: напружена сцена в морзі. Черговий труп, ми з Тетяною обговорюємо причину смерті. Граємо дубль 10-й. Усі втомилися. Сцена складна і драматична. І в найвідповідальніший момент наш труп… як захропе!!! Такого реготу на майданчику ніколи не було», — згадує Олена Вознесенська.

Але не трупом єдиним. Цікава історія сталася з виконавицею ролі балістки й оперативниці Катерини Червоної — Антоніною Хижняк. За сюжетом одного з епізодів капітана Червону взяли в заручники. З пістолетом біля скроні актриса повинна була кермувати автомобілем. Але капітан Червона вирішила трохи пожартувати: не попередивши інших акторів, вона зробила такий хвацький маневр на дорозі, що практично до смерті налякала нещасного «лиходія».

Виконавиця ролі біолога Альбіни Панчук — Альбіна Перерва ― розповіла про те, що якось випадково заснула над мікроскопом:

«Іноді зйомки затягуються до пізньої ночі. І під час одного з дублів у лабораторії я так втомилася, що просто нахилилася над мікроскопом і моментально заснула».

Та незважаючи на всі складнощі і багатогодинні зйомки, абсолютно всі актори з величезною теплотою говорять про своїх колег:

«У нас найкрутіша знімальна група! Коли ми всі разом збираємося в кадрі, ми постійно жартуємо, сміємося. Я б навіть сказав — регочемо. Часто співаємо пісні. Або просто допомагаємо одне одному в якихось питаннях. Усі актори — просто чудові люди! Нам кайфово працювати разом! — зізнається виконавець ролі Тараса Римаря Олексій Суровцев. — У мене дуже мало досвіду роботи в кадрі в якості актора, адже серіал «Слід» — моя перша робота в такому форматі. І ось кожен із моїх колег, який грав зі мною сцену, намагався мені всіляко допомогти, розповідав, як і що краще зробити. Це дуже круто! Круто, коли всі працюють на результат!».

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