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«Слід»: чим зацікавить 79 серія детективного серіалу

17.03.2021

Сьогодні, 17 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 79 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство заслуженої вчительки України на пенсії — Олени Сергіївни Гузенко. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Як знімають детективний серіал «Слід»

У 79 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Навіщо племінник загиблої після того, як виявив труп тітки, вимкнув телефон і зник з місця злочину?
  • Що стало знаряддям убивства?
  • Невже Олену Сергіївну вбив племінник заради спадщини?
  • Хто насправді скоїв злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 79 серія детективного серіалу

Серіал Слід 79 серія на сайті СТБ вже 17.03.2021. Про що сюжет Сімдесят дев'ятій серії фільму Слід читайте в анонсі

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