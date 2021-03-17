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«Слід»: чем заинтересует 79 серия детективного сериала

17.03.2021

Сегодня, 17 марта, в 15:40 в эфире телеканала СТБ выйдет 79 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство заслуженной учительницы Украины на пенсии — Елены Сергеевны Гузенко. Все детали читайте в материале. 

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Больше по теме: Как снимают детективный сериал «Слід»

В 79 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Зачем племянник погибшей после того, как обнаружил труп тети, отключил телефон и скрылся с места преступления?
  • Что стало орудием убийства?
  • Неужели Елену Сергеевну убил племянник ради наследства?
  • Кто на самом деле совершил преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 79 серия детективного сериала

Сериал Слід 79 серия на сайте СТБ уже 17.03.2021. О чем сюжет Семьдесят девятой серии фильма Слід читайте в анонсе

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