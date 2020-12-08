Сьогодні, 8 грудня, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 66 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть справу серійного вбивці на прізвисько М’ясник. Чоловік зашивав дівчат у сирі коров’ячі шкури, які зсихалися під палючим сонцем і душили нещасних полонянок. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 66 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чому слідчі ОСА впевнені, що Ілля Сухенко, він же М’ясник, який провів за ґратами сім років за звинуваченням у шести жорстоких розправах, не причетний до вбивств?

Куди відразу ж зник Ілля Сухенко після того, як його випустили з-за ґрат?

Чому тоді наступного дня після звільнення Іллі Сухенка в лісі була виявлена ​​нова жертва М’ясника?

Невже слідчі ОСА помилилися і виправдали вбивцю?

Video: «Слід»: чим зацікавить 66 серія детективного серіалу Серіал Слід 66 серія на сайті СТБ вже 08.12.2020. Про що сюжет шістдесят шостої серії фільму Слід читайте в анонсі

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