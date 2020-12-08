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«Слід»: чем заинтересует 66 серия детективного сериала

08.12.2020

Сегодня, 8 декабря, в 15:30 в эфире телеканала СТБ выйдет 66 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать дело серийного убийцы по прозвищу Мясник. Мужчина зашивал девушек в сырые коровьи шкуры, которые ссыхались под палящим солнцем и душили несчастных пленниц. Все детали читайте в материале. 

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В 66 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Почему следователи ОСА уверены, что Илья Сухенко, он же Мясник, который провел за решеткой семь лет по обвинению в шести жестоких расправах, не причастен к убийствам?
  • Куда сразу же исчез Илья Сухенко после того, как его выпустили из-за решетки? 
  • Почему тогда на следующий день после освобождения Ильи Сухенко в лесу была обнаружена новая жертва Мясника?
  • Неужели следователи ОСА ошиблись и оправдали убийцу?

Video: «Слід»: чем заинтересует 66 серия детективного сериала

Сериал Слід 66 серия на сайте СТБ уже 08.12.2020. О чем сюжет шестьдесят шестой серии фильма Слід читайте в анонсе

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