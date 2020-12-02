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«Слід»: чим зацікавить 63 серія детективного серіалу

02.12.2020

Сьогодні, 2 грудня, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 63 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть бізнесмена Малютіна, який отримав смертельну рану під час полювання. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: Як знімають детективний серіал «Слід»

У 63 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Навіщо загиблий вживав препарат, який знижує зсідання крові?
  • Чи міг хтось навмисно підсипати небезпечні препарати Малютіну?
  • Кому була вигідна смерть бізнесмена?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 63 серія детективного серіалу

Серіал Слід 63 серія на сайті СТБ вже 02.12.2020. Про що сюжет шістдесят третьої серії фільму Слід читайте в анонсі

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