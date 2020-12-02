Сегодня, 2 декабря, в 15:30 в эфире телеканала СТБ выйдет 63 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть бизнесмена Малютина, который получил смертельную рану во время охоты. Все детали читайте в материале.

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В 63 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Зачем погибший принимал препарат, который снижает свертываемость крови?

Мог ли кто-то умышленно подсыпать опасные препараты Малютину?

Кому была выгодна смерть бизнесмена?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это преступление?

Video: «Слід»: чем заинтересует 63 серия детективного сериала Сериал Слід 63 серия на сайте СТБ уже 02.12.2020. О чем сюжет шестьдесят третьей серии фильма Слід читайте в анонсе

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