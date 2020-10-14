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«Слід»: чим зацікавить 35 серія детективного серіалу

14.10.2020

Сьогодні, 14 жовтня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 35 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть зникнення 9-річного хлопчика. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Як знімають детективний серіал «Слід»

У 35 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Кому вигідне зникнення 9-річного хлопчика?
  • Чи причетна до викрадення дитини її бабуся?
  • Чому жінка переконана, що справжніх викрадачів треба шукати не серед людей?
  • Хто насправді викрав дитину?

Video: «Слід»: чим зацікавить 35 серія детективного серіалу

Серіал Слід 35 серія на сайті СТБ вже 14.10.2020. Про що сюжет тридцять п'ятому серії фільму Слід читайте в анонсі

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