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«Слід»: чем заинтересует 35 серия детективного сериала

14.10.2020

Сегодня, 14 октября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 35 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать исчезновение 9-летнего ребенка. Все детали читайте в материале. 

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Больше по теме: Как снимают детективный сериал «Слід»

В 35 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Кому выгодно исчезновение 9-летнего мальчика?
  • Имеет ли отношение к похищению ребенка его бабушка?
  • Почему женщина убеждена, что настоящих похитителей нужно искать не среди людей?
  • Кто на самом деле похитил ребенка?

Video: «Слід»: чем заинтересует 35 серия детективного сериала

Сериал Слід 35 серия на сайте СТБ уже 14.10.2020. О чем сюжет тридцать пятой серии фильма Слід читайте в анонсе

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