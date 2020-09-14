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«Слід»: чим зацікавлять 5 і 6 серії детективного серіалу

14.09.2020

Сьогодні, 14 вересня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 5 і 6 серії детективного серіалу «Слід», у якому співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть найрезонансніші злочини. У нових серіях глядачі з цікавістю спостерігатимуть за тим, як слідчі ОСА розслідуватимуть убивство лікаря і медсестри швидкої допомоги, яке було вчинене під час фіктивного виклику. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Тетяна Кравченко: біографія актриси серіалу «Слід»

У 5—6 серіях серіалу «Слід» ви дізнаєтесь:

  • Чому злочинець викрав валізу з медикаментами лікаря швидкої допомоги?
  • Чи правда, що лікар Віклюк — наркоман?
  • Яким чином Віклюк пов’язаний зі злочинцями?
  • Хто насправді і чому скоїв убивство лікаря і медсестри швидкої допомоги?

Video: «Слід»: чим зацікавлять 5 і 6 серії детективного серіалу

Серіал Слід 5 і 6 серії на сайті СТБ вже 14.09.2020. Про що сюжет п'ятої та шостої серій фільму Слід, читайте в анонсі

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