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«Слід»: чем заинтересуют 5 и 6 серии детективного сериала

14.09.2020

Сегодня, 14 сентября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдут 5 и 6 серии детективного сериала «Слід», в котором сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать самые резонансные преступления. В новых сериях зрители узнают, кто совершил убийство врача и медсестры скорой помощи во время фиктивного вызова. Все детали читайте в материале. 

слід

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В 5—6 сериях сериала «Слід» вы узнате:

  • Почему преступник похитил чемодан с медикаментами врача скорой помощи?
  • Правда ли, что врач Виклюк — наркоман?
  • Каким образом Виклюк связан с преступниками?
  • Кто на самом деле и почему совершил убийство врача и медсестры скорой помощи?

Video: «Слід»: чем заинтересуют 5 и 6 серии детективного сериала

Сериал Слід 5 и 6 серии на сайте СТБ уже 14.09.2020. О чем сюжет пятой и шестой серий фильма Слід, читайте в анонсе

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