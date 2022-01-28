31 января в 18:05 на СТБ выходят новые эпизоды сериала «Слід» производства компании SPACE Production, в котором показывают работу ОСА ― лучшего детективного агентства страны. Одну из главных ролей — майора Ярослава Гайворона — в сериале исполняет Александр Боднар. Читайте в нашем материале подробную биографию актера.

Больше по теме: «Слід»: главные персонажи сериала

Александр Боднар родился 21 июля 1991 года в городе Севастополь. Мечта стать артистом возникла еще в детстве. Впервые будущий актер вышел на сцену в 6 классе: он исполнял роль Кая в школьной постановке «Снежная королева».

«Я хотел стать артистом практически с первого класса. Мне всегда это было интересно. Поэтому в школе я записался в театральную студию».

После 9-го класса Александр хотел поступить в театральное училище, однако родители его не поддержали, ведь видели сына в другой, более «серьезной» профессии. Поэтому он поступил в техникум и планировал стать инженером. Через 4 года обучения перевелся в Киевский политехнический институт и начал воплощать мечту родителей об инженере. Однако мечта стать актером никуда не исчезла, поэтому в 2011 году Александр попытался поступить в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Однако первая попытка потерпела неудачу. Тем не менее Александр не опустил рук и в 2012 году стал актером Киевского театра-студии «Черный квадрат». И только в 2014 году он, являясь магистром КПИ, поступил на актерский факультет университета им. Карпенко-Карого.

«Мне, честно, было психологически тяжело, ведь многие ребята поступили сразу после школы, а я тогда был уже немного старше. Но желание стать актером одержало победу. Я достиг своей цели», ― вспоминает Александр.

Первый опыт в кино Александр Боднар получил в юмористическом сериале «Виталька». Хотя сам актер признается, что не смотрел этот эпизод.

Больше по теме: Топ-10 детективных сериалов

Будучи студентом театрального, Александр активно посещал кастинги и стал сниматься в кино. Его первая главная роль пришлась на сериал «Слід».

«На кастинг в сериал я ездил пять раз. Причем в первый раз меня пригласили за два часа до проб. И мне тогда показалось, что все прошло ужасно! Я расстроился немного. Каково же было мое удивление, когда через несколько месяцев (а тогда как раз начался карантин и все съемки остановили) мне позвонили и пригласили еще раз приехать. Вскоре меня утвердили, и в конце мая мы уже приступили к активным съемкам».

На площадке сериала «Слід» Александр познакомился с Антониной Хижняк, которая исполняет роль его напарницы в ОСА. Вскоре они прониклись симпатией, и у них начались отношения.

Фильмография:

2020—2022 — «Слід»

2020 — «Мавки», «Булатов», «Ассиситентка».

2019—2020 — «СидОренки-СидорЕнки»

2019 — «Годинник із зозулею», «Тайсон», «Таємниці», «Старший следователь», «Прятки», «По разным берегам», «Подорожники», «Отель “Купидон”», «Капитанша»-2.

2018 — «Прислуга», «По праву любви», «Помощница», «По законам военного времени»-2, «Выходите без звонка».

2017—2018 — «Сдается домик у моря»

2017 — «Нюхач»-3, «Кольцо с рубином», «Встречная полоса»

2015 — «Отдел 44».

Смотрите новые серии сериала «Слід» с 31 января с понедельника по четверг в 18:05 на телеканале СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.