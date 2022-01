31 січня о 18:05 на СТБ виходять нові епізоди серіалу «Слід» виробництва компанії SPACE Production, де показують роботу ОСА ― найкращої детективної агенції країни. Одну з головних ролей — майора Ярослава Гайворона — в серіалі виконує Олександр Боднар. Читайте в нашому матеріалі детальну біографію актора.

Олександр Боднар народився 21 липня 1991 року в місті Севастополь. Мрія стати артистом виникла ще в дитинстві. Уперше майбутній актор вийшов на сцену в 6-му класі: він виконував роль Кая у шкільній постановці «Снігова королева».

Після 9-го класу Олександр хотів вступити до театрального училища, однак батьки його не підтримали, адже бачили сина в іншій, «серйознішій» професії. Тому він вступив до технікуму і планував стати інженером. Через 4 роки навчання перевівся до Київського політехнічного інституту і почав втілювати мрію батьків про інженера. Проте мрія стати актором нікуди не зникла, тому в 2011 році Олександр спробував вступити до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Однак перша спроба була невдала. Все ж Олександр не опустив рук і в 2012 році став актором Київського театру-студії «Чорний квадрат». І тільки в 2014 році він, будучи магістром КПІ, вступив на акторський факультет університету ім. Карпенка-Карого.

Перший досвід у кіно Олександр Боднар отримав у гумористичному серіалі «Віталька». Хоча сам актор зізнається, що не дивився цього епізоду.

Будучи студентом театрального, Олександр активно відвідував кастинги і почав зніматися в кіно. Його перша головна роль припала на серіал «Слід».

«На кастинг у серіал я їздив разів п’ять. Причому перший раз мене запросили за дві години до проб. І мені тоді здалося, що все пройшло просто жахливо! Я засмутився трохи. Яким же було моє здивування, коли через кілька місяців (а тоді якраз почався карантин і всі зйомки зупинили) мені зателефонували та запросили ще раз приїхати. Незабаром мене затвердили, і наприкінці травня ми вже приступили до активних зйомок».

На майданчику серіалу «Слід» Олександр познайомився з Антоніною Хижняк, що виконує роль його напарниці в ОСА. Невдовзі вони прониклися симпатією, і в них почалися стосунки.

Фільмографія:

