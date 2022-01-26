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Топ образов самого сексуального актера сериала «Слід» Алексея Суровцева

26.01.2022

Детективный сериал «Слід» уже завоевал интерес многих зрителей. Сотрудники Особого Следственного Агентства расследуют самые резонансные преступления. В сериале одну из главных ролей — майора спецназа Тараса Рымаря — исполняет актер Алексей Суровцев. В прошлом — профессиональный спортсмен, бодибилдер и стриптизер! Предлагаем ознакомиться с самыми яркими образами харизматичного актера. Поверьте, будет очень жарко!

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Алексей Суровцев с детства занимался плаванием и бодибилдингом, поэтому не удивительно, что у него фигура греческого бога войны ― Ареса!

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Кстати, иногда он и выглядит именно так!

За таким чоловіком кожна жінка відчує себе як за кам’яною стіною!

Как и героиня Антонины Хижняк капитан Червона, Алексей Суровцев увлечен автомобилями и мотоциклами.

…А женские сердца восхищаются таким мужчиной.

С таким мужчиной не страшно ни в огонь, ни в воду. Да хоть на край света!

Однако глыбу мышц перекрывает нежная любовь к котикам и собачкам ― признак чуткой и доброй души.

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