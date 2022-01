Топ образів найсексуальнішого актора серіалу Слід Олексія Суровцева

У детективному серіалі «Слід» одну з головних ролей — майора спецназу Тараса Римаря — виконує актор Олексій Суровцев. У минулому — професійний спортсмен, бодібілдер і стриптизер! Пропонуємо ознайомитися з найяскравішими образами харизматичного актора. Повірте, буде дуже жарко!

Олексій Суровцев з дитинства займався плаванням і бодібілдінгом, тому не дивно, що у нього — фігура грецького бога війни — Арея!

До слова, іноді він і виглядає саме так!

За таким чоловіком кожна жінка відчує себе як за кам’яною стіною!

Як і героїня Антоніни Хижняк капітан Червона, Олексій Суровцев захоплений автомобілями та мотоциклами.

…А жіночі серця захоплюються таким чоловіком.

Із таким чоловіком не страшно ні у вогонь, ні у воду. Та хоч на край світу!

Проте гору м’язів перекриває ніжна любов до котиків та собачок ― ознака чуйної та доброї душі.

