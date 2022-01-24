Екатерина Червона ― хрупкая девушка со стальным характером

Детективный сериал «Слід» уже завоевал интерес многих зрителей. Сотрудники Особого Следственного Агентства расследуют самые резонансные преступления. Одна из героинь сериала ― капитан полиции Екатерина Червона ― смелая, энергичная и влюбленная в оружие девушка. Читайте в нашем материале подробную информацию о специалисте по оружию, баллистике и трасологии.

Роль Екатерины Червоной ― капитана полиции, специалиста по оружию, баллистике и трасологии, старшей оперуполномоченной, следователя-оперативника ― исполняет актриса Антонина Хижняк.

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Екатерина Червона, 28 лет ― биография

Екатерина родилась в Киевской области в многодетной семье. Она самый младший ― пятый ― ребенок и имеет четырех старших братьев. Неудивительно, что в детстве играла в мальчишеские игры, ведь родители часто оставляли старших сыновей нянчиться с сестрой, ― оттуда и выбор профессии. Два старших брата капитана Червоной также служат в полиции. Катя ― веселая, спортивная, уверенная в себе девушка. Всегда и во всем видит вызов и состязание. Энергичная, всегда в движении. Обожает загадки и тайны, особенно если они касаются оружия.

У Екатерины есть страсть, не связанная с работой, ― авто. Она ездит на всем, что имеет колеса, и очень-очень быстро. За это ее несколько раз лишали водительских прав, и об этом намекается как в начале сериала, так и несколько раз по сюжету. Разбирается в автомобилях и может самостоятельно собирать-разбирать их чуть ли не с закрытыми глазами.

Капитан Червона прямолинейная, часто задает каверзные вопросы, загоняющие собеседника в тупик.

Екатерина незамужем. Работа сказалась и на ее личной жизни. Катя имела длительные серьезные отношения с парнем, который погиб в автокатастрофе несколько лет назад. Поэтому она осторожна касательно новых отношений, не спешит влюбляться.

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Смотрите новые серии сериала «Слід» с понедельника по четверг в 18:05 на телеканале СТБ.

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