Сегодня, 23 июня, в 16:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 123 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство боксера мирового уровня, который был застрелен в собственном боксерском клубе. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

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В 123 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Могли ли злоумышленники совершить убийство ради чемпионского пояса погибшего, на котором были детали из золота?

Что за размолвки были у убитого с собственным сыном?

Мог ли парень убить отца из-за того, что тот лишил его наследства?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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