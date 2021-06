Сьогодні, 23 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 123 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство боксера світового рівня, який був застрелений у власному боксерському клубі. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

У 123 серії серіалу «Слід»

