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«Слід»: чим зацікавить 123 серія детективного серіалу

23.06.2021

Сьогодні, 23 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 123 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство боксера світового рівня, який був застрелений у власному боксерському клубі. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. 

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У 123 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чи могли злочинці скоїти вбивство заради чемпіонського пояса загиблого, на якому були деталі із золота?
  • Які непорозуміння були в убитого з власним сином?
  • Чи міг хлопець убити батька через те, що той позбавив його спадщини?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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