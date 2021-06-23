«Слід»: чим зацікавить 123 серія детективного серіалу
23.06.2021
Сьогодні, 23 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 123 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство боксера світового рівня, який був застрелений у власному боксерському клубі. Усі деталі читайте в матеріалі.
«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
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У 123 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:
- Чи могли злочинці скоїти вбивство заради чемпіонського пояса загиблого, на якому були деталі із золота?
- Які непорозуміння були в убитого з власним сином?
- Чи міг хлопець убити батька через те, що той позбавив його спадщини?
- Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?
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