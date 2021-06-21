Сегодня, 21 июня, в 16:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 121 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство трех женщин, тела которых нашли в захоронении в лесу. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

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В 121 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Кто мог совершить жестокое убийство трех женщин в закопать их в лесу?

Имеет ли отношение это преступление к убийству маленькой девочки, труп которой нашли несколько лет назад на том же месте?

Неужели в городе появился серийный маньяк?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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