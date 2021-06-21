Сьогодні, 21 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 121 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство трьох жінок, тіла яких знайшли у похованні в лісі. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

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У 121 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Хто міг скоїти жорстоке вбивство трьох жінок та закопати їх у лісі?

Чи пов’язаний цей злочин з убивством маленької дівчинки, труп якої знайшли кілька років тому на тому ж місці?

Невже в місті з’явився серійний маніяк?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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