Сегодня, 16 июня, в 16:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 119 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать похищение студентки Анны Романюк. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

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В 119 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Кто и почему держал студентку Анну Романюк в сексуальном рабстве на протяжении полугода?

Удалось ли полиции поймать преступника, который похитил Анну?

Кто вновь похитил Анну после того, как насильника посадили за решетку?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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