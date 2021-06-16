Сьогодні, 16 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 119 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть викрадення студентки Анни Романюк. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

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У 119 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Хто і чому тримав студентку Анну Романюк у сексуальному рабстві протягом пів року?

Чи вдалося поліції зловити злочинця, який викрав Анну?

Хто знову викрав Анну після того, як ґвалтівника посадили за ґрати?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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