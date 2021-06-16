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«Слід»: чим зацікавить 119 серія детективного серіалу

16.06.2021

Сьогодні, 16 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 119 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть викрадення студентки Анни Романюк. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. 

Більше на тему: «Слід»: головні персонажі серіалу

У 119 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Хто і чому тримав студентку Анну Романюк у сексуальному рабстві протягом пів року?
  • Чи вдалося поліції зловити злочинця, який викрав Анну?
  • Хто знову викрав Анну після того, як ґвалтівника посадили за ґрати?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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