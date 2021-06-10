Сегодня, 10 июня, в 16:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 116 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать двойное убийство: Алексея Дзыгаря и Вероники Жмаченко. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

ОСА расследует убийство проститутки Вероники Жмаченко и бодибилдера Алексея Дзыгаря. Мужчину зарезали, а проститутку изнасиловали и задушили в Дарницком парке.

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В 116 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Причастна ли к двойному убийству Нателла ― сутенерша Вероники?

Неужели Веронику мог убить ее парень, когда узнал, чем на самом деле она занимается?

Мог ли в городе появиться маньяк-насильник? Возможно, это он убил Веронику?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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