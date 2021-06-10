«Слід»: чем заинтересует 116 серия детективного сериала
Сегодня, 10 июня, в 16:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 116 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать двойное убийство: Алексея Дзыгаря и Вероники Жмаченко. Все детали читайте в материале.
«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.
ОСА расследует убийство проститутки Вероники Жмаченко и бодибилдера Алексея Дзыгаря. Мужчину зарезали, а проститутку изнасиловали и задушили в Дарницком парке.
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В 116 серии сериала «Слід» вы узнаете:
- Причастна ли к двойному убийству Нателла ― сутенерша Вероники?
- Неужели Веронику мог убить ее парень, когда узнал, чем на самом деле она занимается?
- Мог ли в городе появиться маньяк-насильник? Возможно, это он убил Веронику?
- Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?
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