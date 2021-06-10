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«Слід»: чем заинтересует 116 серия детективного сериала

10.06.2021

Сегодня, 10 июня, в 16:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 116 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать двойное убийство: Алексея Дзыгаря и Вероники Жмаченко. Все детали читайте в материале. 

след

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. 

ОСА расследует убийство проститутки Вероники Жмаченко и бодибилдера Алексея Дзыгаря. Мужчину зарезали, а проститутку изнасиловали и задушили в Дарницком парке. 

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В 116 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Причастна ли к двойному убийству Нателла ― сутенерша Вероники?
  • Неужели Веронику мог убить ее парень, когда узнал, чем на самом деле она занимается?
  • Мог ли в городе появиться маньяк-насильник? Возможно, это он убил Веронику?
  • Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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