Сьогодні, 10 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 116 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть подвійне вбивство: Олексія Дзигаря і Вероніки Жмаченко. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

ОСА розслідує вбивство повії Вероніки Жмаченко і бодибілдера Олексія Дзигаря. Чоловіка зарізали, а повію зґвалтували і задушили в Дарницькому парку.

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У 116 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чи причетна до подвійного вбивства Нателла ― сутенерка Вероніки?

Невже Вероніку міг убити її хлопець, коли дізнався, чим насправді вона займається?

Чи міг у місті з’явитися маніяк-ґвалтівник? Можливо, це він убив Вероніку?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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