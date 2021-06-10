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«Слід»: чим зацікавить 116 серія детективного серіалу

10.06.2021

Сьогодні, 10 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 116 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть подвійне вбивство: Олексія Дзигаря і Вероніки Жмаченко. Усі деталі читайте в матеріалі.

след

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. 

ОСА розслідує вбивство повії Вероніки Жмаченко і бодибілдера Олексія Дзигаря. Чоловіка зарізали, а повію зґвалтували і задушили в Дарницькому парку. 

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У 116 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чи причетна до подвійного вбивства Нателла ― сутенерка Вероніки?
  • Невже Вероніку міг убити її хлопець, коли дізнався, чим насправді вона займається?
  • Чи міг у місті з’явитися маніяк-ґвалтівник? Можливо, це він убив Вероніку?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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