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«Слід»: чем заинтересует 115 серия детективного сериала

09.06.2021

Сегодня, 9 июня, в 16:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 115 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство владельца магазина цветов Тончука Артура. Все детали читайте в материале. 

слід

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. 

Бизнесмена Артура Тончука находят повешенным в собственном доме. Все указывает на то, что мужчину убили. Под подозрение попадают его любовница Инна Бойко и ее сын, которые были в доме во время смерти Тончука. Но насколько простое это дело, и сможет ли команда ОСА найти настоящего убийцу?

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В 115 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Причастна ли к гибели Артура его любовница Инна Бойко? Могла ли она совершить убийство ради завещания?
  • Неужели Артура убили конкуренты из-за махинаций с деньгами?
  • Причастен ли к смерти Артура его сосед, Василий Шаповал, ведь именно на веревке с его двора повесили мужчину?
  • Кто и зачем убил киллера Куратова, которого наняли, чтобы убрать Артура Тончука?
  • Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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