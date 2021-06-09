Сьогодні, 9 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 115 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство власника квіткарні Тончук Артура. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Бізнесмена Артура Тончука знаходять повішеним у власному будинку. Все вказує на те, що чоловіка вбили. Під підозру потрапляють його коханка Інна Бойко та її син, які були в будинку під час смерті Тончука. Та чи наскільки проста ця справа, і чи зможе команда ОСА знайти справжнього вбивцю?

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У 115 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чи причетна до загибелі Артура його коханка Інна Бойко? Чи могла вона вбити заради заповіту?

Невже Артура вбили конкуренти через махінації з грошима?

Чи причетний до смерті Артура його сусід, Василь Шаповал, адже саме на мотузці з його двору повісили чоловіка?

Хто і навіщо вбив кілера Куратова, якого найняли, щоб прибрати Артура Тончука?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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