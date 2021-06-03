Сегодня, 3 июня, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 112 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство бывшего военного Ореста Степаненко. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

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В 112 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Неужели Тарас Храпач убил своего друга Ореста Степаненко?

Кто и зачем вскоре зарезал Тараса Храпача?

Почему на сестру погибшего Ореста Степаненко также совершили нападение?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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