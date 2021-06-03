Сьогодні, 3 червня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 112 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство колишнього військового Ореста Степаненка. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

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У 112 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Невже Тарас Храпач убив свого друга Ореста Степаненка?

Хто і навіщо згодом зарізав Тараса Храпача?

Чому на сестру загиблого Ореста Степаненка також вчинили напад?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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