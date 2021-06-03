«Слід»: чим зацікавить 112 серія детективного серіалу
03.06.2021
Сьогодні, 3 червня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 112 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство колишнього військового Ореста Степаненка. Усі деталі читайте в матеріалі.
«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
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У 112 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:
- Невже Тарас Храпач убив свого друга Ореста Степаненка?
- Хто і навіщо згодом зарізав Тараса Храпача?
- Чому на сестру загиблого Ореста Степаненка також вчинили напад?
- Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?
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