«Слід»: чем заинтересует 111 серия детективного сериала
02.06.2021
Сегодня, 2 июня, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 111 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство неизвестного человека. Все детали читайте в материале.
«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.
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В 111 серии сериала «Слід» вы узнаете:
- Кто и зачем отправил в ОСА фотографию изуродованного тела?
- Смогут ли оперативники только лишь по фото найти труп?
- Возможно ли, что убийца и тот, кто сделал фото погибшего, ― один и тот же человек?
- Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?
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