Сегодня, 2 июня, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 111 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство неизвестного человека. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Больше по теме: Богдан Рубан: биография актера сериала «Слід»

В 111 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Кто и зачем отправил в ОСА фотографию изуродованного тела?

Смогут ли оперативники только лишь по фото найти труп?

Возможно ли, что убийца и тот, кто сделал фото погибшего, ― один и тот же человек?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

Читайте нас также в Viber и Telegram.