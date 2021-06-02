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«Слід»: чим зацікавить 111 серія детективного серіалу

02.06.2021

Сьогодні, 2 червня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 111 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство невідомого чоловіка. Усі деталі читайте в матеріалі.

след

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. 

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У 111 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Хто і навіщо надіслав в ОСА фотографію знівеченого тіла?
  • Чи зможуть оперативники тільки за фото знайти труп?
  • Чи можливо, що вбивця і той, хто зробив фото загиблого, ― одна й та сама людина?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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