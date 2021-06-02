Сьогодні, 2 червня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 111 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство невідомого чоловіка. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

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У 111 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Хто і навіщо надіслав в ОСА фотографію знівеченого тіла?

Чи зможуть оперативники тільки за фото знайти труп?

Чи можливо, що вбивця і той, хто зробив фото загиблого, ― одна й та сама людина?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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