Сегодня, 27 мая, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 108 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать похищение двухмесячного сына ІТ-бизнесмена Артура Смелянского. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

У матери-одиночки Киры Шороховой похищают двухмесячного ребенка, который является внебрачным сыном бизнесмена Артура Смелянского. Перед похищением родителям угрожал бывший сожитель Киры Илья Нероба, но тот отрицает свою причастность к преступлению.

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В 108 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Причастен ли к похищению ребенка бывший парень Киры ― Илья Нероба?

Был ли у него сообщник, и кем оказался погибший мужчина, которого следователи ОСА обнаружили у Ильи?

Кто и зачем отравил подругу Киры ― Ольгу Кирилюк?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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