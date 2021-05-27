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«Слід»: чим зацікавить 108 серія детективного серіалу

27.05.2021

Сьогодні, 27 травня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 108 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть викрадення двомісячного сина ІТ-бізнесмена Артура Смілянського. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. 

У матері-одиначки Кіри Шорохової викрадають двомісячну дитину, яка є позашлюбним сином бізнесмена Артура Смілянського. Перед викраденням батькам погрожував колишній співмешканець Кіри Ілля Нероба, але той заперечує свою причетність до злочину.

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У 108 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чи причетний до викрадення дитини колишній хлопець Кіри ― Ілля Нероба?
  • Чи був у нього спільник, і ким виявився загиблий чоловік, якого слідчі ОСА виявили в Іллі?
  • Хто і навіщо отруїв подругу Кіри ― Ольгу Кирилюк?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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