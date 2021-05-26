Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чем заинтересует 107 серия детективного сериала

26.05.2021

Сегодня, 26 мая, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 107 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать похищение двухлетнего Данила Полищука. Все детали читайте в материале. 

след

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. 

ОСА расследует похищение 2-х летнего Данила Полищука. Мальчик исчез с детской площадки во время прогулки. Оказывается, что за детьми следил бывший любовник Марины ― Евгений Рудик, которому женщина родила одного из своих сыновей. Но анализ ДНК указывает на то, что исчезнувший Даня не родной сын даже Марине… 

Больше по теме: Алексей Суровцев: биография актера сериала «Слід»

В 107 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Кто и зачем следил за детьми семьи Полищук?
  • Неужели Даню украли из-за долгов его отца?
  • Имеет ли отношение к похищению ребенка бывший любовник Марины Полищук?
  • Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

Читайте нас также в Viber и Telegram.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить