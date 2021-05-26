Сегодня, 26 мая, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 107 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать похищение двухлетнего Данила Полищука. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

ОСА расследует похищение 2-х летнего Данила Полищука. Мальчик исчез с детской площадки во время прогулки. Оказывается, что за детьми следил бывший любовник Марины ― Евгений Рудик, которому женщина родила одного из своих сыновей. Но анализ ДНК указывает на то, что исчезнувший Даня не родной сын даже Марине…

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В 107 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Кто и зачем следил за детьми семьи Полищук?

Неужели Даню украли из-за долгов его отца?

Имеет ли отношение к похищению ребенка бывший любовник Марины Полищук?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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