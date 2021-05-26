Сьогодні, 26 травня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 107 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть викрадення дворічного Данила Поліщука. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

ОСА розслідує викрадення 2-річного Данила Поліщука. Хлопчик зник з дитячого майданчика під час прогулянки. Виявляється, що за дітьми стежив колишній коханець Марини ― Євген Рудик, якому жінка народила одного зі своїх синів. Проте аналіз ДНК вказує на те, що зниклий Даня не рідний син навіть Марині…

Більше на тему: Олексій Суровцев: біографія актора серіалу «Слід»

У 107 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Хто і навіщо стежив за дітьми сім’ї Поліщуків?

Невже Даню вкрали через борги його батька?

Чи причетний до викрадення дитини колишній коханець Марини Поліщук?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

Читайте нас також у Viber і Telegram.