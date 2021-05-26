«Слід»: чим зацікавить 107 серія детективного серіалу
Сьогодні, 26 травня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 107 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть викрадення дворічного Данила Поліщука. Усі деталі читайте в матеріалі.
«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
ОСА розслідує викрадення 2-річного Данила Поліщука. Хлопчик зник з дитячого майданчика під час прогулянки. Виявляється, що за дітьми стежив колишній коханець Марини ― Євген Рудик, якому жінка народила одного зі своїх синів. Проте аналіз ДНК вказує на те, що зниклий Даня не рідний син навіть Марині…
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У 107 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:
- Хто і навіщо стежив за дітьми сім’ї Поліщуків?
- Невже Даню вкрали через борги його батька?
- Чи причетний до викрадення дитини колишній коханець Марини Поліщук?
- Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?
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