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«Слід»: чим зацікавить 107 серія детективного серіалу

26.05.2021

Сьогодні, 26 травня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 107 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть викрадення дворічного Данила Поліщука. Усі деталі читайте в матеріалі.

след

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. 

ОСА розслідує викрадення 2-річного Данила Поліщука. Хлопчик зник з дитячого майданчика під час прогулянки. Виявляється, що за дітьми стежив колишній коханець Марини ― Євген Рудик, якому жінка народила одного зі своїх синів. Проте аналіз ДНК вказує на те, що зниклий Даня не рідний син навіть Марині…

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У 107 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Хто і навіщо стежив за дітьми сім’ї Поліщуків?
  • Невже Даню вкрали через борги його батька?
  • Чи причетний до викрадення дитини колишній коханець Марини Поліщук?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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