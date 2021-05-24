Сегодня, 24 мая, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 105 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство владелицы сети фитнес-центров Боровчук Натальи. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

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В 105 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Неужели к смерти Натальи причастен ее сын?

Причастен ли к убийству Натальи ее любовник, который зависел от женщины в финансовом плане?

Почему Наталья вмешивалась в личную жизнь сына, и могло ли это стать причиной ее убийства?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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