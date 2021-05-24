Сьогодні, 24 травня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 105 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство власниці мережі фітнес-центрів Боровчук Наталії. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

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У 105 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Невже до смерті Наталії причетний її син?

Чи причетний до вбивства Наталії її коханець, який залежав від жінки у фінансовому плані?

Чому Наталія втручалася в особисте життя сина, і чи могло це стати причиною її вбивства?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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