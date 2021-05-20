Сегодня, 20 мая, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 104 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать жестокое убийство и изнасилование молодой девушки Натальи Наумовой, которой перерезали горло. Все детали читайте в материале.

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Молодую девушку жестоко изнасиловали, после чего перерезали горло. Следователи ОСА отметили, что убийство очень похоже на преступления серийного маньяка Велимира Шаха, которого осудили месяц назад. Новой жертвой стала Наталья Науменко ― дочь судмедэксперта, которая работала над делом маньяка. Было ли убийство девушки случайным? Или же Велимира подставили и посадили по ошибке?

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В 104 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Неужели в городе снова начал орудовать серийный маньяк?

Причастен ли к смерти девушки ее бывший парень?

Могли ли серийного убийцу Велимира Шаха осудить по ошибке? Или его подставили?

Удастся ли следователям ОСА раскрыть это сложное преступление?

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