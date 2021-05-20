Сьогодні, 20 травня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 104 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть жорстоке вбивство та зґвалтування молодої дівчини Наталії Наумової, якій перерізали горло. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів. Молоду дівчину жорстоко зґвалтували, після чого перерізали горло. Слідчі ОСА зауважили, що вбивство дуже схоже на злочини серійного маніяка Велимира Шаха, якого засудили місяць тому. Новою жертвою стала Наталя Науменко ― дочка судмедекспертки, яка працювала над справою маніяка. Чи було вбивство дівчини випадковим? А чи Велимира підставили і посадили помилково?

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У 104 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Невже в місті знову почав орудувати серійний маніяк?

Чи причетний до смерті дівчини її колишній хлопець?

Чи могли серійного вбивцю Велимира Шаха засудити помилково? Чи його підставили?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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